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Группа «Ленинград» выпустила новый клип — «Вояж»

Культура

Клип создан в «лучших» традициях данного музыкального коллектива

Санкт-Петербург, 9 ноября 2017, 21:14 — REGNUM  Российская музыкальная группа «Ленинград» выпустила свой новый клип. Видеозапись была опубликована сегодня, 9 ноября, на официальном канале группы в видеохостинге YouTube.

Клип называется «Вояж». В лучших традициях группы «Ленинград» клип содержит сцены концентрированного насилия и различных форм антисоциального поведения. Слова песни содержат ненормативную лексику.

Группа предупредила, что клип не предназначен для просмотра лицам не достигшим совершеннолетия.

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Музыка

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