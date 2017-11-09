Группа «Ленинград» выпустила новый клип — «Вояж»

Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM Российская музыкальная группа «Ленинград» выпустила свой новый клип. Видеозапись была опубликована сегодня, 9 ноября, на официальном канале группы в видеохостинге YouTube.

Клип называется «Вояж». В лучших традициях группы «Ленинград» клип содержит сцены концентрированного насилия и различных форм антисоциального поведения. Слова песни содержат ненормативную лексику.

Группа предупредила, что клип не предназначен для просмотра лицам не достигшим совершеннолетия.