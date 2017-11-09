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Песков направил в Минкультуры за комментарием к выступлению Калягина

Культура

Александр Калягин назвал дело «Седьмой студии» признаком «кампании по дискредитации культурной сферы»

Москва, 9 ноября 2017, 15:53 — REGNUM  За комментарием к выступлению главы Союза театральных деятелей России Александра Калягина рекомендуется обратиться не в Кремль, а в министерство культуры РФ, сказал 9 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что последнее время в Кремле готовились к поездкам президента в Челябинск и Вьетнам и не следили за выступлением Калягина.

«Сейчас началась поездка, поэтому сейчас мы главным образом концентрируемся на других вопросах. Я рекомендовал бы адресовать эту тему к Министерству культуры», сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, 8 ноября на заседании секретариата Александр Калягин назвал дело «Седьмой студии» признаком «кампании по дискредитации культурной сферы». По его мнению, в России должны быть пересмотрены законодательные нормы, регулирующие творческую деятельность.

Калягин считает, что судебное дело бывшего художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова чрезмерно «раздуто».

Как сообщало ИА REGNUM, Серебренников проходит по уголовному делу о хищении не менее 68 млн рублей, выделенных на из федерального бюджета. Против него выдвинуто обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Серебренникову грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»

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