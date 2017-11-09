Проект «Темная вселенная» Universal остановился в развитии

Лос-Анджелес, США, , 15:27 — REGNUM Масштабный проект кинокомпании Universal под названием «Темная вселенная» (Dark Universe) находится под угрозой приостановки, об этом 8 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

О начале реализации проекта Universal объявила в мае 2017 года, в нем должны были принять участие такие звезды как Том Круз, Хавьер Бардем, Рассел Кроу и Джонни Депп.

Они должны были исполнить роль классических персонажей фильмов ужасов^ «Человека-невидимку», «Человека-волка», «Франкенштейна» и других. Однако с момента объявления прошло пять месяцев и ни один проект не получил импульс развития.

Более того, писатели и продюсеры Алекс Курцман и Крис Морган, которые должны были выстраивать данную вселенную и являлись её главными архитекторами, покинули франшизу. Курцман решил вплотную заняться телесериалами, а Морган приступил к работе над спин-оффом «Форсажа».

Тем не менее, сообщается, что на данный момент кинокомпания думает, что делать с проектом дальше и изучает различные варианты. Руководитель отдела производства Питер Крамер заявил, что компания никуда не торопится — проекты будут запущены после того, как руководство решит, что они являются «лучшими версиями самих себя».

Напомним, первым фильмом «Темной вселенной"должна была стать «Мумия» с Томом Крузом, за ней должен был выйти «Франкенштейн» с Анджелиной Джоли в главной роли. Сейчас стало известно, что Джоли не привязана к этому проекту. Издание отмечает, что всему виной провал «Мумии» в прокате.

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