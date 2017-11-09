Amazon выпустит сериал про борьбу с коррумпированными супергероями

Сиэтл, США, , 14:45 — REGNUM Киностудия Amazon заказала производство антигеройского сериала «The Boys», в основу которого ляжет одночасовая супергеройская драма режиссера, актера и писателя Сета Рогена, об этом 8 ноября сообщил портал The Wrap.

Сериал будет основан на работах Гарта Энниса, известного по своему комиксу «Проповедник» (Preacher). Его соавтором является Дарик Робертсон. Оба они назначены на должность исполнительных продюсеров.

Сообщается, что шоу будет рассказывать о темной стороне мира, в котором существуют люди, обладающие сверхсилами. Группа, известная под именем The Boys, будет бороться с коррумпированными супергероями.

Сценарий к сериалу будет написан создателем «Сверхестественного» Эриком Крипке, режиссерской работой займутся Эван Голдберг и Сет Роген. Производством фильма также займется компания Sony Pictures Television Studios.

«В поле, насыщенном супергеройскими шоу, The Boys станет очередным этапом эволюции этого популярного жанра», — заявил глава сценарного отдела Amazon Шарон Таль Югадо.

Напомним, Сет Роген известен широкому зрителю по своей роли Кена Миллера в сериале «Чудики и чокнутые». В 2011 году он сыграл роль Бритта Рида в супергеройской комедии «Зеленый шершень».

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