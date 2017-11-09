В школы Северной Осетии пришли электронные учебники

Владикавказ, , 14:19 — REGNUM Школьники Северной Осетии будут получать знания по-новому. Учебные заведения республики обеспечат электронными учебниками. Северная Осетия стала участником пилотного проекта по созданию единой цифровой образовательной среды, пишет портал «15 Iron Post».

Первые 115 электронных учебников уже поступили в Северную Осетию от госкорпорации «Ростех». Всего в проекте участвуют шесть образовательных учреждений: владикавказская гимназия №4 и Аланская гимназия, лицей искусств, школа № 2 в Эльхотово, школа № 8 в Беслане. Апробация инновационных учебных пособий будет проводиться на материале для учащихся третьих классов. Участником данного проекта станет и единственный третьеклассник малокомплектной высокогорной школы в селении Стур-Дигора.

Планшеты будут содержать весь образовательный контент, а также книги и тетради для изучения осетинского языка. Первые итоги реализации проекта будут подведены уже в декабре 2017 года. Полностью апробация завершится в июле 2018 года. Во время эксперимента будет оказываться методическая помощь педагогам. Для них проведут серию обучающих вебинаров. По итогам пилотного проекта будут откорректированы требования к техническим характеристикам электронного учебника и созданы методические рекомендации.

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Напомним, в законе об образовании, который вступил в силу в 2013 году, есть требование о том, что с 1 января 2015 года в России можно будет издавать только учебники, для которых есть электронная версия. Согласно закону, право выбора печатного учебника или его электронной версии принадлежит ученикам и педагогам. Предполагалось, что в таких учебниках должны быть перекрестные ссылки между разными курсами и предметами, встроенные лаборатории по химии, физике, биологии, видеоролики, а также аудиофайлы, копии документов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный центр электронного образования (НЦЭО), входящий в структуру корпорации «Ростех», запустил проект по тестированию электронного учебника в сентябре 2017 года. Двухэкранный планшет российской разработки работает на операционной системе Android. Размер экрана составляет 10 дюймов, вес — 1,5 кг. Стоимость одного гаджета оценивается примерно в 30 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет 300 млн рублей.

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