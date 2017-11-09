«Бегущий по лезвию 2049» принесет создателям убытки в размере $80 млн

Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Провал фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева может обойтись компании Alcon Entertainment в $80 млн, об этом 8 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что у Alcon Entertainment и Sony было всё для того, чтобы «Бегущий по лезвию 2049» стал хитом — в фильме снялись звезды первой величины, а режиссер Дени Вильнев на данный момент считается одним из лучших.

Более того, сейчас рейтинг ожиданий на сайте Rotten tomatoes составляет 88%. Однако 164-минутный фильм, получивший несколько предваряющих короткометражек, провалился в прокате.

Согласно информации инсайдеров, близких к руководству проекта, сумма убытков Alcon Entertainment может составить около $80 млн. Конец проката фильма близок, а сумма мировых сборов на 5 ноября 2017 года составила лишь $240,6 млн.

Бюджет фильма составил $150 млн, и в эту сумму не входят затраты на маркетинг и налоги. Сообщается, что Sony все же намерена вернуть свои инвестиции в размере $110 млн, благодаря соглашению, в рамках которого она откажется от большей части прибыли.

Аналитики отмечают, что убытки Alcon от «Бегущего по лезвию 2049» могут быть сведены к минимуму с течением времени благодаря дополнительным доходам от франшизы.

Напомним, мировая премьера фильма Дэни Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» прошла 3 октября 2017 года. Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд и Райан Гослинг.

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