Басманный суд наложил арест на счета, машину и квартиру Серебренникова

Москва, , 13:27 — REGNUM На имущество режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебрякова наложен арест, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Санкции наложены на 60 тысяч евро, $4 тыс. и 36 тыс. рублей — эти средства находятся на его счетах. Помимо счетов санкции были наложены на квартиру и машину.

В настоящее время Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей из бюджета, которые были выделены в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Также наложен арест на имущество еще одного фигуранта дела — гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. У него на счетах более $80 тыс. и 5 тыс. евро. Арестованы и принадлежащие ему «золотые изделия».