Названы имена сценариста и режиссера экранизации Metal Gear Solid

Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Сценарий к экранизации Metal Gear Solid напишет Дерек Коннолли, который ранее работал над созданием фильма «Мир Юрского периода», об этом 8 ноября сообщило издание Variety.

На должность режиссера фильма назначен Джордан Вот-Робертс, который вместе с Коннолли написал сценарий к картине «Конг: Остров черепа». Стоит отметить, что Коннолли сейчас также работает над созданием второй части «Мира юрского периода».

Metal Gear Solid является одним из последних проектов кинокомпания Sony, его продюсером станет Ави Арад («Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Призрак в доспехах» (2017), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009)).

Напомним, культовая видеоигра Megal Gear Solid, выполненная в жанре стелс-экшен, вышла на платформе PlayStation в 1998 году, одним из её создателей является известный геймдизайнер Хидео Кодзима.

Игрокам предлагалось сыграть за диверсанта по имени Солид Снейк, который тайно проникает на объект, где террористы хранят ядерное оружие.

По сюжету ему предстояло встретиться со своим генетическим близнецом Ликвидом Снейком, являющимся руководителем восставшего отряда спецназа под названием Foxhound.