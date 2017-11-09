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Netflix выпустит сериал о конце династии Романовых

Культура

Многосерийный фильм будет состоять из шести эпизодов

Нью-Йорк, США, 9 ноября 2017, 11:35 — REGNUM  Телеканал Netflix заказал кинокомпании Nutopia, основательницей которой является известный продюсер Джейн Рут, создание сериала о конце династии Романовых, об этом 8 ноября сообщил портал Deadline.

Издание пишет, что шоу будет состоять из шести эпизодов, над его созданием будут работать продюсеры научно-популярного сериала «История о нас».

Сериал будет представлять собой смесь документальной хроники и реконструкции исторических событий.

Решение о создании шоу приняла альтернативная комиссия Netflix, которая была создана из молодого подразделения, занимавшегося сериалами, не имеющими сценария.

Её кураторами являются Натаниэль Гроул и Брэндон Риэгг, сообщается, что именно они дали «зеленый свет» проекту.

Напомним, британско-американская кинокомпания Nutopia известна тем, что выпускает цикл сериалов, в который входит «Америка: История о нас» и «Человечество: История о нас». Эти шоу транслировались на телеканале History в США и Sky Atlantic в Великобритании.

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