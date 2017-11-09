В Новгороде открылся театральный фестиваль по произведениям Достоевского

Великий Новгород, , 11:01 — REGNUM В Великом Новгороде открылся XXI Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Достоевского, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне в Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского, где был представлен спектакль государственного академического театра им. Евгения Вахтангова «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименному рассказу писателя.

Сегодня, 9 ноября, в 18:00 церемония открытия фестиваля пройдет в центре культуры «Русич» в Старой Руссе. 11 ноября в городе пройдут мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти Достоевского.

«Профессиональное жюри фестиваля c экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы присудит пять главных премий спектаклям, режиссерам и актерам», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что итоги фестиваля будут подведены на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 12 ноября в 20:30 в Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского.

Напомним, фестиваль по произведениям Ф.М. Достоевского проводится в Новгородской области с 1992 года, в 1996 году он получил статус международного, а с 2001 года стал ежегодным.

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