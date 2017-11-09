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Чарли Шин отверг обвинения в сексуальном преследовании подростка

Культура

Актер ответил на заявления актера Доминика Брашия

Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2017, 08:13 — REGNUM  Чарли Шин отверг обвинения своего коллеги Доминика Брашия в том, что он сексуально домогался актера Кори Хейма, когда тому было 13 лет, об этом 9 ноября сообщил портал The Hollywood Reporter.

«Чарли Шин категорически отрицает эти утверждения», — сообщил официальный представитель актера корреспондентам издания.

Напомним, Чарли Шин и актер Кори Хейм вместе снимались в фильме «Лукас», который вышел в 1986 году. Партнером Шина на площадке была актриса Вайнона Райдер, актеру тогда было 19 лет.

Сюжет картины рассказывал о трудностях жизни четырнадцатилетнего подростка, влюбившегося в девочку, которая была старше его по возрасту.

Актер Доминик Брашия ранее заявил в интервью изданию National Enquirer, что во время съемок фильма Хейм подвергся сексуальному преследованию со стороны Чарли Шина.

Кори Хейм умер 10 марта в 2010 года, ранее его вновь имя появилось в СМИ, его друг Кори Фельдман заявил, что он и Хейм стали жертвой голливудской организации педофилов. Пресс-служба полиции Лос-Анджелеса сообщила журналистам, что в связи с заявлениями Фельдмана сейчас проводится расследование.

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