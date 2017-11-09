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Иосиф Пригожин призвал отказаться от участия России в Евровидении

Культура

По мнению известного продюсера, участия в этом конкурсе ничего не дает нашей стране

Москва, 9 ноября 2017, 07:34 — REGNUM  Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России нужно отказаться от участия в конкурсе «Евровидение», таким образом, он поддержал в этом Станислава Говорухина, который занимает пост руководителя комитета по Культуре, слова Пригожина 8 ноября привел сайт телеканала RT.

По словам известного продюсера, участие России в этом конкурсе не даёт ей ничего кроме «постоянного унижения и ажиотажа» и оно никак не связано с имиджем страны.

«Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь», — сказал Пригожин.

Он добавил, что когда Россия участвует в конкурсе, то на самом деле вместо прославления страны происходит раскрутка конкретного персонажа.

«Всё время боремся не на своей территории и находимся в тисках чужих правил», — добавил продюсер.

Напомним, ранее Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участие в конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2018 году.

Он пояснил, что такую позицию нашей стране стоит занять в связи с поведением организаторов конкурса, которое они продемонстрировали в ситуации с Юлией Самойловой.

Российской певице тогда запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму, руководство конкурса предложило нашей стране провести трансляцию выступления Самойловой или заменить её на другого исполнителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия примет участие в «Евровидении-2018»

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