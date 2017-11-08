В столичных парках зимний сезон стартует 11 ноября

Москва, , 19:42 — REGNUM Зимний сезон в московских парках откроется 11 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он сообщил, что зимний сезон в столичных парках открывается 11 ноября, посетителей ждет более 3 тысяч различных мероприятий.

«У нас всего в этом сезоне предполагается проведение 3,2 тысячи мероприятий, открытие зимнего сезона у нас планируется 11 ноября», — рассказал Кибовский.

Чиновник отметил, что число досуговых мероприятий в столичных парках зимой 2017−2018 годов выросло на 25% по сравнению с прошлой зимой (с 2540 до 3200).

По словам Кибовского, ключевыми событиями зимнего сезона традиционно станут: открытие сезона, Новый год, Рождество, Масленица. По прогнозам мэрии праздничные мероприятия этой зимы могут посетить порядка 5 млн человек.

В этом сезоне москвичей и гостей столицы будут ждать катания на собачьих упряжках, подледная рыбалка, моржевание. Будут устроены шоу хищных птиц, фестиваль снеговиков, соревнования по фигурному катанию и состязания по катанию с гор на импровизированных санях.