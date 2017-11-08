Тамбовскому драматическому театру присвоен статус академического

Тамбов, , 18:08 — REGNUM В истории Тамбовского драматического театра произошло важное событие — театру присвоен статус академического, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Это почетное звание, которое дается крупнейшим и старейшим театрам страны.

«Для театра, актеров и всей области это большое событие. Это осознанное решение и учредителей, и руководства театра. Мы долго к этому шли. С тамбовской сценой за многовековую историю театра связаны великие имена, с которых начинался русский театр. И мы считаем необходимым, чтобы тамбовский театр — один из старейших в России, был удостоен звания «академический», — рассказал заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергей Саввин.

Почетное звание «академический» присваивается с 1919 года крупнейшим театрам за особые достижения в развитии театрального искусства. Академические театры доказали свою высокую профессиональность, выработали прочные традиции, воспитали крупных актеров, создали спектакли, получившие широкое признание зрителей и критиков. Именно таким и является Тамбовский драматический театр, говорит Сергей Саввин.

Первые страницы жизни театра связаны с именем крупнейшего русского поэта и общественного деятеля конца XVIII века Гавриила Державина. В разное время на тамбовской сцене играли великие русские актеры: Павел Мочалов, Владимир Давыдов, Василий Качалов, знаменитые братья Адельгейм, Василий Живокини, Николай Рыбаков, Татьяна Еремеева (Битрих), Иван Марин и другие. Большой вклад в творческую историю внесли режиссеры, руководившие театром в разные годы: Владимир Галицкий, Алексей Ларионов, Анатолий Иванов, Алексей Говорухо, Кирилл Панченко, Николай Елесин.

Сегодня театр тесно сотрудничает с народным артистом Латвийской ССР, заслуженным деятелем искусств России Аркадием Кацем. Выдающийся режиссер высоко оценил талант и мастерство тамбовских актеров и вот уже несколько лет радует зрителей своими постановками.

На тамбовской сцене проходит уникальный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова, посвященный актерскому мастерству, и международный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой». Тамбовский драматический театр — постоянный участник федерального проекта «Большие гастроли», а в этом году к проекту подключился и Театр кукол. Это говорит о том, что тамбовских актеров каждый год ждут в разных уголках страны.