Липецкая область снова претендует на награды «Туристического сувенира»

Липецк, , 17:09 — REGNUM Финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», на награды которого претендуют и представители Липецкой области, состоится 10 и 11 ноября в Кирове. Липецкая область отправила на конкурс сразу 10 изделий, сообщила пресс-служба региона.

В номинации «Сувенир города» представлены «Елецкая заколка» в лацкан пиджака, елецкое мыло, елецкая балалайка «Прима». На звание «Гастрономический сувенир» претендуют раненбургское сувенирное варенье, «варенье от любимой тёщи», фирменный липецкий шоколад и елецкий пряничный кокошник. Ту же номинацию, но уже в классификации «напитки» представляет напиток «Раненбургский медовый». На «Сувенир события» претендует сувенир «Легенда о граде Ельце». В номинации «Сувенир-игрушка» представлены елецкие пятнашки. Большинство сувениров создано в елецкой галерее «Художник». В 2016 году награды фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» получили романовская игрушка и оригинальный сувенир фестиваля «Свеклушка-Сахарушка».

Поток туристов в Липецкую область увеличился в несколько раз за последние годы и в 2017 превысил 300 тыс. человек. Гостей региона привлекают исторические места, событийные и гастрономические фестивали, монастыри и храмы Задонска и Ельца, природные парки и ландшафтные достопримечательности.

«Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека», — отмечает глава региона Олег Королев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Чаплыгинский район Липецкой области назван лучшей муниципальной территорией с развитой туристской инфраструктурой в ЦФО по версии рейтингового комитете Агентства региональных социально-экономических проектов.