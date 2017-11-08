На Украине повысили квоту украинских песен на радио

Киев, , 13:07 — REGNUM Квоту для песен на украинском языке на 5% повысили с 8 ноября на Украине, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, с 8 ноября на Украине начинает действовать закон «относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций». Новый законопроект предписывает всем радиостанциям на Украине включать не менее 30% украиноязычных песен в программу радиоэфира.

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Отмечается, что ранее также существовало ограничение, но не 30%, а 25%. При этом радиостанции должны соблюдать квоту отдельно на период с 07:00 до 14:00, с 15:00 до 22:00 и в течение суток. Также не менее 60% песен должны звучать на языках стран-членов ЕС.

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В случае нарушения закона радиостанциям грозит штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Напомним, в июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит квоту 75% на телепередачи на украинском языке.

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