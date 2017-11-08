Умер актер и режиссер Тарас Денисенко

Киев, , 10:28 — REGNUM Известный советский и украинский актер Тарас Денисенко умер 7 ноября на 53 году жизни, сообщил представитель Министерства культуры Украины на официальной странице ведомства в Facebook.

Денисенко был членом национального союза кинематографистов Украины, в 2000 году получил звание заслуженного артиста Украины. Сыграл более чем 30 ролей в художественных фильмах.

Славу артисту принесло участие в фильме «Как молоды мы были» (1985), за мужскую роль в данной картине Денисенко был удостоен приза на фестивале «Молодость».

Тарас Денисенко был женат, в его семье родилось трое детей (Орест, Мария и Гордей). Старший сын, Орест, исполнил роль в фильме «Мойщики автомобилей» (2000) режиссера Владимира Тихоокеанского. Младший сын, Гордей, играл роль вместе с отцом в короткометражной ленте «Гамбург».

В 2015 году Денисенко в качестве режиссера снял собственный фильм «Мой мальчик».

Друг Денисенко кинокритик Сергей Трымбач сообщил, что к смерти актера привела неизлечимая болезнь.

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