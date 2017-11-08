Голая правда: обнаженный актер сорвал постановку студентов МХАТа

Москва, , 08:28 — REGNUM Спектакль, подготовленный студентами Школы-студии МХАТ в рамках театрального фестиваля «Подиум», прервался из-за выхода на сцену обнаженного актера. Об этом 6 ноября сообщил Telegram-канал Super.

«Интерактив» со зрителями актера без одежды оказался режиссерским замыслом постановки «Янко круль албанскай» по пьесе Ильи Зданевича.

Такой поворот спектакля возмутил одного из педагогов Театрального института имени Бориса Щукина, который присутствовал на постановке в качестве зрителя. Он вышел на сцену и стал разгонять подопечных мастерской Дмитрия Брусникина.

«Вы втаптываете театр в грязь», — заявил он.

Педагог также отметил, что происходящее на сцене является отсылкой к «публичному дому от одного режиссера, который сейчас под следствием».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель устроил пьяный дебош в и сорвал спектакль Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды» во Дворце молодежи.

Прибывшие на место правоохранители применили к мужчине физическую силу, чтобы успокоить его. Позже вандал заявил, что в отделении полиции его избили, однако камеры видеонаблюдения это не подтвердили. Мужчину могут отдать под суд за клевету на правоохранителей.

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