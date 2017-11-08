Россия примет участие в «Евровидении-2018»

Лиссабон, , 07:49 — REGNUM На песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне, выступят представители 42 стран, в том числе России, которая в прошлом году не участвовала в конкурсе из-за недопуска Юлии Самойловой. Об этом 7 ноября сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции.

Среди участников также Украина, Белоруссия, Грузия, Великобритания, Германия, Румыния, Польша, Франция, Финляндия и другие страны.

Официальным девизом конкурса стал слоган «Все на борт!». В качестве логотипа выбрали морскую раковину, которая указывает на местоположение страны, в которой пройдет мероприятие.

«Мы очень довольны творческой темой и логотипами будущего конкурса, которые резонируют с историей Лиссабона и подчеркивают основные ценности «Евровидения», включая многообразие», — отметили организаторы.

В России трансляцию «Евровидения-2018» будет вести «Первый канал». Полуфинал предстоящего конкурса пройдет 8 и 10 мая. Итоговое выступление запланировано на 12 мая.

Напомним, в прошлом году Россия не смогла принять участие в мероприятии из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой, которую выбрали делегаткой на конкурс. Служба безопасности Украины объяснила свое решение тем, что в 2015 году певица незаконно пересекла границу Крыма, чтобы выступить на фестивале.

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