Фёдор Гайда, , 00:22 — REGNUM

Оправдывая ожидания всех постсоветских конспирологов, Парвус самостоятельно делает в России революцию. Голос за кадром сообщает:

«План Парвуса был прост и эффективен: вывести на улицу рабочих и наблюдать со стороны».

Петроградские рабочие, благо, о Гапоне уже забыли, выскакивают на улицу, чтобы ринуться в бой. Мягкотелые большевики постоянно колеблются: поддержать или не поддержать. Ведь могут быть аресты товарищей, а это страшно. Ленин приходит к умозаключению:

«Это перелом: или стачка перерастет в революцию или она никуда не перерастет».

Тем временем, полиция полностью оправдывает ожидания: на месте уличного сражения задержан большевик Красин и 300 револьверов. Красина доставляют в контрразведку, но под угрозой столкновения с личным адвокатом Красина (тоже члена партии с дореволюционным стажем, между прочим) контрразведчики пасуют и выпускают птичку на волю. Но револьверы ему, кажется, так и не вернули.

Итак, революция Парвуса провалилась. Виною — Ленин: его большевистские колебания (!) превзошли собою трусливые репрессии (!!) охранки. Но, как станет ясно впоследствии, это хитрый прием Ильича, мечтающего и капитал приобрести, и невинность соблюсти. За внешними треволнениями скрывается опытный борец. В перерывах между заседаниями ЦК он посещает в Цюрихе кафе дадаистов ‑ и только там по-настоящему раскрывается его натура. Там он декламирует стихотворение Тютчева «Море и утес». Ильич прекрасно знает (возможно, в отличие от режиссера), что оно посвящено Николаю I, не преклонившему главы перед революцией 1848 года. Так же и он, вождь пролетариата, не покорится германскому империализму. Он его цинично использует и выбросит на свалку истории.

Февральская революция нещадно разоблачается конспирологом-подпольщиком Лениным как «заговор англо-французских империалистов». Настоящая революция впереди. Парвус предлагает немецкий поезд и взамен портфель министра экономики в будущем большевистском совнаркоме. Ленин жмет ему руку, чтобы коварно обмануть. Большевики триумфально возвращаются в Россию. Либералы, пришедшие там к власти на англо-французских штыках, ничего не могут поделать. Рохля Гучков и непроходимый тупица Милюков оказываются в кинокартине наиболее жалкими персонажами. Их высокие покровители из Лондона и Парижа могут устроить в России переворот, но не могут устранить Ильича. Он обходит всех: немецкий Генштаб, Антанту, Парвуса. В сыром холодном каземате его приезда ждет арестованный ротмистр Мезенцев. Вскоре он необъяснимо пропадает из-под носа свирепых революционных тюремщиков. Его любовь — Софья Руднева — выходит из ленинского вагона и таинственно растворяется на шведско-финляндской границе.

Ленин так и не скрестил шпагу с охранкой. Ворон ворону глаз не выклюет. Все они борются за Россию. Телевизор не врёт. Он всё знает.