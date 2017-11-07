В Калуге помнят Ленина и надеются избежать революций

Калуга, , 20:59 — REGNUM Революция 1917 года останется одним из важнейших событий прошлой эпохи, считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Однако, как он заявил на заседании регионального правительства 7 ноября, главной теперь должна стать идея избегать революций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артамонов поздравил коллег со столетием Великой Октябрьской социалистической революции и отметил, что для многих период «построения социализма» в России был временем самозабвенной работы на благо Родины.

«Попытка построения социализма с человеческим лицом не удалась, но для многих сидящих в зале это было время честной и самозабвенной работы во имя Родины, во имя будущего. Жизнь показала, что ни в одной стране революция не принесла счастья. И сегодня самое лучшее пожелание, которое мы можем сказать друг другу, это — никаких революций», — резюмировал калужский губернатор.

Напомним, в день столетия Октябрьской революции по центру Калуги под марши духового оркестра прошли более 200 коммунистов. В сквере Ленина также состоялся митинг, посвященный юбилейной дате.