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Москва проводила революционный ноябрь: фоторепортаж

Культура

Среди красных знамён участников можно было заметить флаги Испании, Кубы, Греции и других стран

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Москва проводила революционный ноябрь: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Столетие октябрьской революции в Москве

Москва, 7 ноября 2017, 19:27 — REGNUM  В Москве завершились официальные мероприятия в честь столетия Октябрьской революции. Колонны участников празднований прошли по Тверской улице от Пушкинской площади и провели финальный митинг на Площади Революции, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Ранее власти Москвы отказались перекрывать движение по Тверской, поэтому колонны шествующих двигались по тротуарам. В мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек из разных стран. Так, среди красных знамён участников можно было заметить флаги Испании, Кубы, Греции и других стран.

Завершились празднования митингом на Площади Революции, где ранее была подготовлена сцена. Звучали как традиционные лозунги о необходимости победы коммунизма, так и призывы, навеянные текущими проблемами России. В мероприятиях, организованных КПРФ, также приняли участие представителей различных общественных организаций, обманутые дольщики и противники столичных реформ.

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Столетие октябрьской революции в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Столетие октябрьской революции в Москве

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 7 ноября на Красной площади в Москве также организовали марш в честь памятного военного парада 7 ноября 1941 года.

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Столетие октябрьской революции в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Столетие октябрьской революции в Москве

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regnum author Антонова Дарья
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