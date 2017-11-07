Disney открыл охоту на студию 21-st Century Fox

Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Студия 21-st Century Fox сейчас проводит переговоры по поводу продажи большей части компании Disney, как сообщают источники, близкие к руководству организации, она может оставить себе только подразделения, ориентированные на новости и спорт, об этом 6 ноября сообщил портал CNBC.

По мнению старшего аналитика компании Needham Лоры Мартин, такая сделка является мечтой, которая могла бы стать реальностью. Согласно её подсчетам, сделка обойдется Disney в сумму от $ 20 млрд до $ 30 млрд.

«В конце концов, Фокс получит больше денег, чем в случае, если продолжит управлять этими предприятиями, а Disney сможет сделать больше с самого начала», — пояснила аналитик.

Издание сообщает, что после этой новости выросла стоимость акций обеих компаний. Цена акций Disney выросла на 2%, а 21-st Century Fox — на 7%. Автор заметки также высказал мнение, что в случае, если сделка состоится, то таким образом Disney создаст «убийцу Netflix». Лора Мартин согласилась с ним.

Напомним, в августе 2017 года компания Disney заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Netflix и забрать с телеканала все свои проекты, поскольку в 2019 году намерена открыть свой собственный потоковый сервис.

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