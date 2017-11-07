Фестиваль «Маршак» в Воронеже собрал 13 тысяч зрителей

Иллюстрация: Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Воронеж, , 12:56 — REGNUM Третий детский театральный фестиваль «Маршак» завершился в Воронеже 6 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. По оценкам организаторов, мероприятия фестиваля посетили около 13 тыс. человек.

Официальная церемония закрытия фестиваля состоялась в театре драмы имени А. Кольцова. «Дежурный» по фестивалю, заслуженный артист России Камиль Тукаев зачитал приветствие Александра Маршака — потомка выдающегося поэта, который поблагодарил Воронеж за проведение фестиваля имени его деда. В год 130-летия поэта в небе летает самолет и курсирует поезд Москва — Воронеж имени С. Маршака, 10 вагонов московского метро рассказывают о жизни и творчестве поэта, в Москве заложен камень на месте сооружения ему второго памятника, а первый в мире — был открыт в Воронеже.

В заключительный день был показан спектакль «Маленький принц» Рижского Русского театра имени М. Чехова (режиссер — Руслан Кудашов), поставленный произведению Антуана де Сент-Экзюпери.

Третий детский фестиваль «Маршак» проходил с 28 октября по 6 ноября, в дни школьных каникул, в Воронеже.

Как рассказала руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева, в течение десяти дней (фестиваль открылся 28 октября) на разных театрально-концертных площадках города было представлено два десятка спектаклей российских и зарубежных детских и молодежных театров.

В этом году фестиваль укрепил свой международный статус: кроме России, в нем приняли участие театры еще из трех стран — Норвегии, Латвии и Казахстана. В фестивале приняли участие театры Москвы (Театр имени Евгения Вахтангова, Театр Наций, Московский Губернский театр), Санкт-Петербурга (театр-студия KarlssonHaus, Театр кукол «Бродячая собачка», продюсерский центр «КонтАрт»), Новосибирска (Театр «Глобус»), Перми («Театр-Театр») и Воронежа (Театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского, Театральный центр Никитинский). Международный раздел программы представили постановкииз Норвегии (Театральная компания Dieserud/Lindgren), Латвии (Рижский русский театр имени Михаила Чехова) и Казахстана (Северо-Казахстанский Областной театр кукол).

Программа традиционно состояла из разделов «Театр для детей» (спектакли профессиональных театральных коллективов), «Театр, в котором играют дети» (спектакли детских театральных студий и школ) и бесплатной образовательной части, включающей в себя лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.

В рамках фестиваля прошло шесть образовательных мастер-классов. Их провели режиссер Полина Стружкова (лекция «Почему театр для детей — это серьезно?»), режиссер театра кукол Евгений Ибрагимов (мастер-класс «Здесь и сейчас»), актер театра и кино, режиссер Олег Долин (мастер-класс «Человек играющий»), главный тренер и педагог «Упсала-цирка» Ярослав Митрофанов (цирковой мастер-класс), режиссер Кристина Линдгрен (мастер-класс «Бумажные драконы»), а также ученики школы иностранных языков «Интерлингва» (мастер-класс «Путеводитель по английскому миру. Маршак — переводчик»).