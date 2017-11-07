Шоу на Красной площади: марш в честь 76-й годовщины парада 1941 года

Москва, , 14:21 — REGNUM На Красной площади в Москве 7 ноября провели торжественный марш в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года. В мероприятии приняли участие 5 тыс. человек: военнослужащие ВС РФ, кавалерийская группа Президентского полка, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона, воспитанники военных музыкальных училищ и кадеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ещё 7 тыс. человек присутствовали на марше в качестве зрителей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и семь ветеранов — участников парада 1941 года, занявших центральную трибуну на Красной площади.

После окончания марша Сергей Собянин с делегацией участников отправились в Александровский сад и возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, идея проходить маршем по Красной площади в память о знаменитом параде 1941 года появилась в 2003 году. Инициатором новой традиции стало правительство Москвы.

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