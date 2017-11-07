Ушел из жизни исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт

Нашвилл, США, , 11:54 — REGNUM В США в возрасте 72 года умер певец Роберт Найт, известный благодаря своему хиту Everlasting Love, причиной смерти музыканта стала непродолжительная болезнь, об этом 6 ноября сообщил портал Billboard.

Певец родился 24 апреля 19 545 года в городе Франклин штата Теннеси. Найт выпустил Everlasting Love в 1967 году, а свой творческий путь он начал еще в 1959-м.

Тогда он собрал вокально-инструментальный ансамбль, который получил название The Paramounts. В 1961 году его группа выпустила хит Free Me, однако у певца возникли разногласия с продюсерской компанией и он не смог воспользоваться шансом.

В последующие пять лет Найт изучал химию в Университете Тенеси. Свою вторую банду он собрал именно там, он называлась The Fairlanes. Тогда он работал с продюсером Баззом Касоном и лейблом Fred Foster Rising Sons Music.

Именно Касон и его коллега Маг Гейден написали Everlasting Love, песня быстро стала хитом, заняла 13-ю позицию в хит-парадах R&B и сделала Найта звездой.

Певец признавался журналистам, что ему поначалу было трудно исполнять эту композицию, из-за этого он вынужден был немного изменить её, так, чтобы она больше соответствовала его голосу.