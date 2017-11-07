Фильм российского режиссера завоевал приз кинофестиваля в Китае

Пекин, , 11:35 — REGNUM Фильм Елизаветы Стишовой «Сулейман Гора» завевал приз имени Роберто Росселини фестиваля «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» который прошел в городе Пиньяо (провинция Шанси), об этом 5 ноября сообщил портал Variety.

Фестиваль проходил с 28 октября по 4 ноября 2017 года, картина Стишовой получила премию в размере $10 тыс. Сообщается, что жюри дало картине высокие оценки за «невероятных» женских персонажей.

Главный приз фестиваля достался фильму «The Rider» китайского режиссера Хлои Чжао, он получил премию в размере $5 тыс. Картина режиссера Вивиан Цюй получила премию имени Фэй Му, она выдается за лучший китайский фильм.

Аниматор Лю Цзянь заняла первое место в конкурсе анимационных фильмов, она получила премию за свою ленту «Хорошего дня» (ранее эта картина получила приз берлинского кинофестиваля).

Приз зрительских симпатий получили такие фильмы как «Гора Сулейман» (Елизавета Стишова), «Час» (режиссерский дуэт Валентино Пиконе и Сальво Фикарра), «Никогда не оставляй меня» (Аида Бежик).

Также в этот список попали: «Пожалуйста, помни меня» (Сяолинь Пэн), «Ужасная мать» (Ана Урушадзе) и «Вкус рисового цветка» (Пэн Фей).

Напомним, сюжет фильма «Сулейман Гора» рассказывает о мальчике из детского дома, который обманут своими родителями. Сулейман Гора — священная гора, которая исполняет желания. В итоге, благодаря обману, мальчик обретает отца.