Импровизация мышления

Краснодар, , 12:12 — REGNUM VI Международный фестиваль GG Jazz прошел с 3 по 5 ноября в Краснодаре. Поклонников джазовой музыки и лучших исполнителей со всего мира объединил Музыкальный театр. В 2017 году хедлайнером фестиваля стал квинтет Артуро О’Фэррилла (США). Джазовый пианист является пятикратным обладателем премии «Грэмми». В ансамбле также играют и сыновья О’Фэррилла — барабанщик Зак и трубач Адам. Двое других участников заслуживают не меньшего внимания. Саксофонист Чад Лефковиц-Браун к своим 28 годам уже стал лауреатом нескольких «Грэмми». Парень известен выступлениями с такими «иконами» поп-музыки и джаза, как Кларенс Пенн, Дон Хенли, Филлип Филлипс и Тейлор Свифт. Контрабасист Борис Козлов — наш бывший соотечественник — в прошлом окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. Музыкант записывался и гастролировал с Брайаном Линчем, Дейвом Кикоски, Анной Лаверньяк, Бобби Санабриа и Caribbean Jazz Project. В 1998 году он вошел в состав Mingus Big Band/Mingus Dynasty и в настоящее время является его художественным руководителем. Как рассказал Илья Филиппов, художественный руководитель биг-бенда Георгия Гараняна и руководитель фестиваля GG Jazz, в этом году специально для выступления Артуро О’Фэррила был приобретен рояль Yamaha Grand CX: «Тема покупки обсуждалась давно и на верхних эшелонах власти. Как пианист, я понимаю необходимость — при наличии в Краснодаре фестиваля такого уровня — наличия большого профессионального концертного рояля, чтобы это позволило нам приглашать звезд еще большего масштаба: коллективы, в составе которых есть пианисты, у которых высокие требования к инструменту. Теперь это стало возможным, теперь Краснодар — действительно столица культуры».

Событие открылось выступлением биг-бенда Георгия Гараняна, известного не только на Кубани, но и далеко за пределами России. Также на сцене Музыкального театра выступил дуэт финалистки вокального телепроекта «Голос-3» Мариам Мерабовой и ее супруга пианиста-виртуоза Армена Мерабова. По словам Ильи Филиппова, многое из того, что игралось на сцене, прозвучало в России впервые. В рамках фестиваля 4 ноября прошел третий ежегодный концерт детских коллективов «Поколение Next», в котором приняли участие Детский биг-бенд джазовой школы им. К. Назаретова (Ростов-на-Дону) и детский биг-бенд «Джем» из Курганинска (Краснодарский край). Вечером субботы насыщенный импровизациями виртуозный фьюжн поклонникам джаза представил венгерско-американский квартет Герго Борлай. На сцену вышел и московский коллектив «Число Пи», называемый «будущим российской музыки». Примечательно, что дни проведения фестиваля совпали со Всероссийской акцией «Ночь искусств». А потому незадолго до полуночи каждый желающий мог попасть на джем-сейшн участников GG Jazz VI. Выступление проходило в фойе Музтеатра.

5 ноября на сцену вышли участники ростовского диксиленда Dixie Brothers Band (Ростов-на-Дону), сыгравшие популярные композиции отечественных и зарубежных авторов. Фестиваль закончился выступлением группы Kennedy administration (США). Заокеанских гостей не только встретили тепло, но даже не хотели отпускать со сцены, что в очередной раз подтвердило истину «Искусство — вне политики».

«Джаз занимает 5−6% продаж всех дисков в мире, а в России и того меньше. Это музыка исторически не наша, и популяризация ее идет не так [быстро], как хотелось бы, — отметил Илья Филиппов. — Но, если вы видели выступление группы Kennedy administration, это трудно назвать только джазовой музыкой. И сегодня джаз — больше форма мышления, форма отношение к жизни через призму джаза. Ведь в России все очень переменчиво, и импровизация — основа джаза — это именно то, что помогает нам жить».

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