Голливудский продюсер Вайнштейн исключен из Академии телевидения

Лос-Анджелес, США, , 09:53 — REGNUM Руководство американской телевизионной академии приняло решение исключить из состава участников продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах, передает 6 ноября издание Variety со ссылкой на заявление организации.

«После слушаний руководство академии телевидения проголосовало за то, чтобы исключить Харви Вайнштейна из академии пожизненно», — говорится в письме.

Подчеркивается, что «ужасное поведение» Вайнштейна глубоко обеспокоило руководство академии, поэтому представители телевизионной сферы выступили на стороне пострадавших от его преследования и тех, кто выступает против сексуальных домогательств. В академии ожидают, что решение исключить кинопродюсера соответствует «глубокому чувству ответственности» за то, какие люди выполняют работу на телевидении.

«В результате мы ускорили начатую ранее проверку и пересматриваем поведение членов Академии телевидения. Мы полны решимости провести необходимые мероприятия в целях защиты всех работников телевидения от хищнических домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке», — говорится в заявлении.

Напомним, в октябре руководство академии подавляющим большинством голосов решило принять дисциплинарные меры в отношении Вайнштейна. Из нового сообщения следует, что в организации также будет пересмотрен кодекс поведения членов организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вайнштейн был лишен членства в Академии киноискусств и наук. Кинопродюсер был ограничен в членстве в BAFTA, Британской академии кино и телевизионных искусств, а также в Гильдии продюсеров.

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В настоящий момент с санкциями против Вайнштейна выступили Гильдия режиссеров и Гильдия писателей Америки. Данные организации вместе с десятками актеров и руководителей выступили с заявлениями об осуждении продюсера.

Его также уволили из компании, которая носит его имя и против которой Харви Вайнштейн подал иск в суд с требованием предоставить ему доступ к своим персональным файлам и учетной записи электронной почты.

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Напомним, в начале октября издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что продюсер был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами. По информации журналистов, жертвами такого обращения стали актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Позднее к обвинению в отношении Вайнштейна присоединились Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, которые сообщили, что подверглись домогательствам со стороны продюсера в начале своей карьеры.

Сам Вайнштейн неоднократно отрицал обвинения, в соответствии с которыми секс происходил не по обоюдному согласию.

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