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В фильме Люка Бессона представители Земли оказались украинцами

Культура

Фанаты обратили внимание на нашивки делегации

Москва, 7 ноября 2017, 08:57 — REGNUM  Поклонники фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» обнаружили, что делегация Земли состояла из украинцев, пишет газета «Известия».

Один из фанатов заметил, что на костюмах астронавтов нарисован украинский флаг и трезубец.

«В фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет» делегацию с Земли представляет Украина: у космонавтов украинские нашивки и флаг», — написал на своей странице в Twitter пользователь Vik Ogi.

Издание сообщает, что этот факт положил начало бурному обсуждению в сети. В нем приняли активное участие граждане России и Украины.

Напомним, фантастический фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» вышел на большие экраны в августе 2017 года. В его основу лег французский комикс «Валериан и Лорелин», впервые вышедший в 1967 году.

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