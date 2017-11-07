«Работайте, братья!»: В России снимут фильм про героя Нурбагандова

Москва, , 07:37 — REGNUM Киностудия «Наша молодежь» снимет в Дагестане фильм «Работайте, братья!», который будет посвящен жизни Героя России Магомеда Нурбагандова, об этом 6 ноября сообщил «Взгляд».

Созданием картины займется Магомед Сулейманов, занимающий пост председателя дагестанского отделения Союза кинематографистов. Сообщается, что подготовительный период съемок фильма будет финансироваться за счет средств, собранных в сети методом краундфандинга.

На данном этапе пройдет подбор актеров, создание декораций, раскадровка и создание каскадерами трюков. По расчетам специалистов, на это студии придется потратить около 2 млн рублей.

Ожидается, что общий бюджет картины составит 60 млн рублей. Съемки начнутся весной 2018 года. По мнению продюсера Петра Алешкина, это будет по-настоящему народная картина.

«Это народный настоящий художественный фильм, который посвящен истории жизни дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова и 300-летию полиции России», ­ — пояснил продюсер.

Напомним, сотрудник полиции Магомед Нурбагандов был убит в Дагестане боевиками 10 июля 2016 года. Впоследствии преступники были ликвидированы. Сотрудники органов нашли у них видеозапись, на которой Нурбагандов произносит слова: «Работайте братья!» после того, как террористы попытались заставить его призвать коллег уйти из правоохранительных органов России.

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