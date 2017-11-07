Избитый «боевыми русичами» Гнойный отказался отменять концерт

Санкт-Петербург, , 04:02 — REGNUM Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, выступил в клубе «Аврора» в Санкт-Петербурге. Рэпер не отказался от концерта, несмотря на избиение неизвестными, передает «5 канал».

Выйдя на сцену, исполнитель обратился к своим поклонникам. Он заявил, что наконец-то пришел тот «знаменательный день», когда его избили за песни. По словам Гнойного, у входа в клуб на него набросились «боевые русичи».

Рэпер заверил аудиторию, что, несмотря на нападение, продолжит свое творчество. Об инциденте исполнитель говорил в свойственной ему манере, используя нецензурную лексику. Поклонники выразили поддержку Гнойному аплодисментами.

Отмечается, что рэпер появился на сцене в маске. Позже он представил пришедшим на концерт свою возлюбленную, при этом ее лицо не было скрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября рэпер Гнойный подвергся нападению неизвестных у клуба «Аврора» в Санкт-Петербурге, где был запланирован его концерт. Директор исполнителя Андрей Замай рассказал, что рэпера избили за творчество, и назвал инцидент «покушением на свободу слова». Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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