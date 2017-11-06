На крупнейшем фестивале комиксов в Италии прославили «обычных» героев

Пиза, Италия, , 21:31 — REGNUM 5 ноября в Лукке завершился Международный фестиваль комиксов, игр и иллюстрации Lucca Comics & Games. Мероприятие посетили более 200 тыс. человек из разных стран.

Фестиваль развернулся в историческом центре города. На его территории расположились около 600 павильонов, каждый из которых был посвящен определенной тематике. Например, Японский городок, Остров миниатюр, Игры, Комиксы, Фильмы, Цитадель и другие. Самой крупной площадкой стал павильон косплееров, где все желающие могли сфотографироваться с любимыми фантастическими персонажами.

Ежегодно для фестиваля определяют общую тему, которая станет лейтмотивом всего мероприятия. Тема нынешнего года — «Герои». Как заявляли организаторы, имеются ввиду не супергерои, которые сразу приходят на ум, а обычные люди из плоти и крови.

По традиции, плакат для фестиваля создает всемирно известный комиксист. В этом году им стал американский фэнтези-художник, автор обложек книг Стивена Кинга, Майкла Джексона и Айзека Азимова Майкл Уилан. Кроме того, он представил гостям выставки собственное шоу.

Помимо Уилана, среди почетных гостей мероприятия — создатель саги комиксов The Walking Dead Роберт Киркман, автор комиксов Star Wars Джейсон Аарон, американская художница Рейна Телджмеьер и другие.

В программу фестиваля вошли многочисленные тематические ярмарки и презентации, в ходе которых профессионалы в области комиксов и поклонники рисованных историй смогли обменяться опытом и впечатлениями.

В рамках выставки прошел конкурс, на котором определили:

«Лучший графический роман» — «Гирлянда» Джерри Крамски и Лоренцо Маттотти;

«Лучший короткометражный анимационный фильм» — «Мяч» Паоло Бацильери;

«Лучшую серию комиксов» — «Ут» Коррадо Рои и Паола Барбато;

«Лучшего дизайнера» — Сара Колане;

«Лучшего сценариста» — Габи Белтран;

«Лучшего автора» — Джойс Фармер.

Lucca Comics & Games — крупнейший в Италии фестиваль, посвященный комиксам, играм и анимации. Выставка была основана в 1966 году. Мероприятие считается третьим по значимости событием подобного рода в мире, уступая ярмарке комиксов «Комикет» в Токио и Международному фестивалю комиксов в Ангулеме.

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