Царевичи-хоккеисты и оркестр на льду: в Карелии поставили «Жар-птицу»

Кондопога, Карелия, , 22:27 — REGNUM Зрители Ледового дворца в городе Кондопога сегодня, 5 ноября, вместо привычного хоккея увидели шоу, о котором последние 2,5 месяца говорила почти вся Карелия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бывший худрук Карельской госфилармонии Данила Логутов придумал в год 135-летия со дня рождения композитора Игоря Стравинского поставить его балет «Жар-птица». Самим балетом Карелия не сильна, зато в Кондопоге есть Ледовый дворец, а в Петрозаводске — ДЮСШ №6, специализирующаяся на фигурном катании и хоккее. Получился своеобразный культурный эксперимент.

«Я считаю, что нам нужен свой карельский продукт, с которым мы сможем ездить по стране и миру, представлять свою республику, ее интересы в продвижении туризма, искусства, фигурного катания», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор идеи и руководитель проекта Данила Логутов.

Кроме того, автор идеи заручился поддержкой республиканского министерства культуры и к своему набору инструментов присоединил симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением британского дирижера Мариуса Стравинского — дальнего родственника композитора «Жар-птицы». Свет и 3D-декорации поставил продюсерский центр S.M.K Виталия Сазонова (Петрозаводск).

Подбором главных ролей занималась тренер ДЮСШ №6 Анастасия Семенова. Партию Жар-птицы исполнила кандидат в мастера спорта, призер первенства Карелии Софья Баганова. Царевна — тоже кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата республики, участница этапов Кубка России Мария Мотина. Исполнить партию Ивана-Царевича согласился петербуржец Владислав Мирзоев, призер юниорского чемпионата мира.

Все остальные роли достались воспитанникам петрозаводской ДЮСШ №6. Коллективную роль Кощея, царевен и других персонажей исполнили почти 40 фигуристов и хоккеистов в возрасте от шести до 18 лет.

Профессионально выступили музыканты оркестра; лучше всех на льду смотрелись спецэффекты и будущие спортсмены. Публика простила немногочисленные ошибки юных фигуристов и устроила «Жар-птице» овацию.

Организаторам проект обошелся в несколько миллионов рублей. Часть денег удалось собрать за счет спонсоров. Пять лучших из них на конкурсной основе получат премию «Меценат культуры Республики Карелия». Сейчас авторы идеи вынашивают планы, чтобы «Жар-птица» легла в основу праздника в честь столетия республики, под который в Петрозаводске к 2020 году построят комплекс «Карелия-Арена».

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