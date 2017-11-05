Театры и вокзалы Москвы встретили юбилейную «Ночь искусств»: фоторепортаж

Москва, , 02:28 — REGNUM В Москве прошла юбилейная пятая культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В ночь на 5 ноября 270 культурных учреждений столицы заявили, что «Искусство объединяет» и представили посетителям сразу несколько актуальных программ: приуроченные к 100-летней годовщине Октябрьской революции и Дню народного единства и посвящённую Году экологии. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает 5 ноября.

На площадках акции прошло более 350 бесплатных мероприятий. В центре ночной жизни столицы оказались мастер-классы, лекции, концерты, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

Организаторы акции каждый год ищут новые форматы для презентации культурных и образовательных программ, но некоторые из них повторяются в связи с интересом публики. Так, в 2016 году с большим успехом состоялись музыкальные выступления на трёх вокзалах Москвы. В этот раз уже четыре вокзала стали концертными площадками — на Павелецком, Казанском, Ярославском, а также Киевском вокзалах выступили популярные коллективы из стран бывшего СССР.

На Киевском вокзале прошёл концерт питерской группы Oligarkh, чьё музыкальное творчество состоит из сочетания народной музыки и электронных мотивов. На Казанском вокзале звучала неоклассика в исполнении Кирилла Рихтера, в это же время скрипач Роман Минц на Ярославском вокзале исполнял произведения Шостаковича. На Павелецком вокзале выступил камерный оркестр Тарусы, где зрители услышали Бетховена и Моцарта в сопровождении исторических музыкальных инструментов.

Павелецкий, Казанский и Ярославские вокзалы также стали и местом театрального представления. Здесь прошли премьерные показы спектакля «Чёрное пальто» по рассказу Людмилы Петрушевской. Спектакль был придуман и поставлен художником и режиссером Фёдором Павловым-Андреевичем совместно с хореографом и художницей Диной Хусейн — неоднократным лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска».

«Чёрное пальто» представлено как многожанровое произведение, совмещающее в себе элементы современного танца, постдраматического театра и народного творчества. Место показа спектакля было выбрано неслучайно, так как по сценарию герои истории приезжают в Москву из разных городов.

Андреевский мост и мост Богдана Хмельницкого стали ещё одними театрально-музыкальными площадками «Ночи искусств». Пешеходные зоны этих крытых мостов, с которых открываются самые красочные виды на Москву, заполнило звучание этнической электронной музыки. На Андреевском мосту знакомили с музыкой монгольских народов, а мост Богдана Хмельницкого запомнился зрителям традиционными финно-угорскими песнями в исполнении ансамбля «Ойме».

В музее-заповеднике «Царицыно», а также Центре документального кино и культурном центре ЗИЛ прошли творческие встречи с известными деятелями искусства. «Ночные встречи» были посвящены москвичам, которые приехали в столицу из разных городов, добились определённого успеха и остались жить в столице.

В акции «Ночь искусств» также принимала участие Третьяковская галерея и её филиалы. Посетителям особенно запомнились шедевры Малевича, Кандинчкого и Шагала на Крымском валу. Москвичи и гости столицы смогли познакомиться с работами 52 художников из разных стран в рамках VII Московской международной биеннале современного искусства.

Свои двери в ночь отворили также многие театры Москвы. Так, театр «Содружество актёров Таганки» открыл для зрителей служебный вход. Одна группа смогла пройти по театральному закулисью и познакомиться с персонажами детской сказки «Царевна-Лягушка», премьера которой состоится в конце 2017 года. Вторая группа, состоящая из взрослой публики, была посвящена в тайны выпуска ещё одной премьеры — спектакля «Нечистая сила» под руководством Николая Губенко. Это постановка по одноимённому роману (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году «Ночь искусств» в Москве прошла под лозунгом «Время создавать».

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