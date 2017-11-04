«Два веселых гуся» в нижегородском метро: праздничный флэшмоб

Нижний Новгород, , 21:43 — REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках Ночи искусств прошли десятки мероприятий, среди которых персональные выставки российских художников, интерактивные экскурсии и мастер-классы, спектакли, рассчитанные на аудиторию самых разных возрастов, фестиваль пирогов и песенный флэшмоб в метро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проведение ночи искусств совпало с празднованием Дня народного единства.

В рамках праздника студенты нижегородского музыкального училища устроили музыкальный флэш-моб в нижегородском метро.

Прямо на платформе станции «Горьковская» они исполнили около десятка композиций советских, российских и зарубежных авторов, среди которых современная обработка известнейшей в России песни «Жили у бабуси два веселых гуся» и попурри из песен «Жил отважный капитан», «Веселый ветер» и «Yellow submarine».

Также в этот день в Нижегородской филармонии состоялся благотворительный концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель Юрий Башмет).

На площади Минина и Пожарского был организован фестиваль пирогов, на котором были представлены блюда русской, татарской, чувашской кухни. Здесь же зрители могли познакомиться с образцами национальных костюмов народов, населяющих Нижегородскую область.

На сцене был организован концерт национальных коллективов.

Нижегородский театр драмы представил спектакли «Гранатовый браслет» по произведению А. Куприна и «Мещане» по пьесе М. Горького, а центр культуры рекорд — балетный перфоманс от нижегородского хореографа Марии Лутошкиной.

По данным регионального министерства культуры, всего в в рамках Ночи искусств в Нижегородской области должно пройти около 1,5 тыс. различных культурных мероприятий.

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