Выставка петербургских художников открылась в Неаполе

Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM В Неаполе 3 ноября состоялась открытие выставки «Искусство Санкт-Петербурга. От авангарда до перестройки», в рамках которой в старинном замке и музее «Сант Эльмо» представлены 128 картин из Музея искусства Санкт-Петербурга XX—XXI века.

В выставочных залах замка были представлены работы художников Санкт-Петербурга различных школ и течений, от авангарда 1920−1930-х годов, социалистического реализма военного и послевоенного периода, до советского андеграунда до эпохи перестройки. На открытие выставки специально из России прибыла директор Санкт-петербургского музея современного искусства, заведующая отделом современного искусства центрального выставочного зала «Манеж» Марина Джигарханян.

«Для нас огромная честь — иметь возможность представить неаполитанцам кусочек нашего любимого города, — рассказала Джигарханян корреспонденту ИА REGNUM. — Мы отобрали более сотни картин для выставки, чтобы посетители смогли ощутить атмосферу Санкт-Петербурга, его величие и дух наших артистов, которые даже в 40-е года, во время Великой Отечественной войны, находили вдохновение и продолжали творить».

Многочисленные посетители, которых собрала выставка уже в первые часы открытия, остались приятно удивлены богатой цветовой палитрой и интересными техниками петербургских художников. «Я не ожидала увидеть такую яркость красок и жизнерадостность, которые представлены в этих картинах, — поделилась впечатлениями одна из посетительниц. — Для меня, коренной неаполитанки, Санкт-Петербург всегда был образом холодного и строго города, но, сегодня, после того, как я вдохнула эту особенную атмосферу спокойствия и радушия русской души, я понимаю, что у нас много общего и, прежде всего, любовь к жизни».

Выставка «От авангарда до перестройки» представлена в Неаполе в рамках празднования двух крупных исторических событиях: 240-летия с момента подписания первого соглашения о дипломатических и культурных обменах между Российской империей в лице Екатериной II и Фердинандом Бурбонским, королем двух Сицилий, а также столетия Великой Октябрьской революции.