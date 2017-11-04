Искусство объединяет: Фестиваль литературы народов России в Пятигорске

Ставрополь, , 17:44 — REGNUM Фестиваль национальных литератур народов России открылся в Пятигорске Ставропольского края сегодня, 4 ноября — в День народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве культуры.

Фестиваль организован правительством Ставропольского края при содействии аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, администрации города Пятигорска и при участии республик Северо-Кавказского округа.

Для участия в фестивале, цель которого — сохранение и развитие самобытной культуры народов России — съехались литераторы из Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Кемерово, Уфы, Петрозаводска, республик Северо-Кавказского федерального округа, в том числе из Ставропольского края.

Открытие фестиваля состоялось в 11:00 — в парке «Цветник», у Лермонтовской галереи. Здесь со сцены прозвучали произведения классиков национальной литературы, а также стихи современных поэтов Северо-Кавказского округа — в исполнении артистов и самих авторов. Зрители также увидели выступления государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», ансамбля кавказского танца «Золотое руно» Предгорного района Ставропольского края, народных самодеятельных коллективов из Пятигорска и Ессентуков, также выступили артисты театров и филармоний республик округа.

Для гостей праздника в парке «Цветник» открылись 10 национальных подворий: все желающие могли не только попробовать блюда разных народов или увидеть, каков быт людей разных национальностей, но и попробовать себя в ремеслах. Более 40 народных мастеров из разных уголков Северного Кавказа представили свои работы, а для всех желающих проводили мастер-классы по войлоковолянию, плетение поясов, росписи тарелей, глиняной росписи, изготовлению обереговых кукол.

Большой интерес у гостей праздника вызвала книжная ярмарка издательств субъектов Северо-Кавказского федерального округа «Книги нашего времени. Литературная палитра Кавказа». В общей сложности на ней были представлены более 600 наименований книг около 3 тыс. экземпляров, а участниками стали 14 издательств из всех республик Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края.

В Лермонтовской галерее открылась выставка работ художников Северного Кавказа, в том числе из коллекции «Горцы Северного Кавказа глазами художников» (20-е годы прошлого века) государственного музея заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Но одной из главных площадок фестиваля стал Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова. Так, в Доме А.А. Алябьева с журналистами встретились гости фестиваля — писатели, поэты, переводчики. А затем состоялась лекция доктора филологических наук, поэта и переводчика из Ижевска, автора 20 книг (монографий, учебных пособий), поэтических сборников, более 100 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях Алексея Арзамазова на тему «Литературы народов России: некоторые парадигмы».

На территории музея-заповедника М.Ю. Лермонтова состоялся «Лермонтовский бенефис»: стихотворение «Выхожу один я на дорогу» Михаила Лермонтова, переведенное на 45 языков мира, прозвучит на языках разных народов. Гости фестиваля прочтут и другие произведения великого поэта. Затем писатели и поэты, участники фестиваля, в режиме нон-стоп читали свои собственные произведения.

Затем из «Домика Лермонтова» стартовала семейная квест-игра «Литературные экскурсии по Пятигорску».

Еще одно мероприятие в музее — круглый стол по проблемам состояния и тенденциям развития национальных литератур народов России.

Праздник проходил и на площадке у Ставропольского театра оперетты. Здесь с утра развернулся бук-арт-вернисаж ведущих библиотек Ставропольского края и республик Северо-Кавказского федерального округа «Книжные дома республик представляют: Мой Кавказ — я перо твоих крыльев орлиных». Позже, днем, здесь же состоялся литературный марафон — молодые авторы, любители поэзии состязались в поэтической импровизации на заданные рифмы, а также участвовали в квесте на знание литературы региона.

Также в рамках фестиваля состоялись презентации новых книг, музыкальные выступления и художественный мини-пленэр студентов Ставропольского краевого училища дизайна, а все желающие могли сфотографироваться с ростовыми куклами — героями литературных произведений.