В Севастополе открыли для посетителей Константиновскую батарею

Севастополь, , 17:29 — REGNUM В Севастополе 4 ноября после реставрационных работ открыт для посещения музейно-выставочный комплекс на Константиновской батарее, на входе в Севастопольскую бухту. Открытие приурочено ко Дню народного единства и началу работы первого туристского форума «Севастополь. Возвращение…», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Символично, что первый туристский форум в Севастополе открывается в Константиновской батарее, которая недавно была восстановлена силами Русского географического общества (РГО). Эти стены видели кровь героев, которые защищали городв первуюи во вторуюобороны Севастополя. Важно, что мы можем показать эти стены гостям, которые приезжают к нам», — сказал глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как сообщил представитель РГО в Севастополе Владимир Воробьев, батарею восстанавливали по историческим чертежам, которые были получены в центральном архиве ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. На восстановление здания, казематов и организацию выставки — первого этапа реконструкции — было израсходовано 780 млн рублей. «Первая очередь — это смотровая площадка, цокольный этаж, переход и экспозиция, вторая очередь — это вся остальная территория, второй этаж с наполнением и причалы», — сказал он. Второй этап — дальнейшее развитие экспозиции.

В музейном комплексе посетители могут ознакомиться историей морской крепости, эпизодами отражения противника первой двух оборон Севастополя, выставлены военные артефакты и оружие, найденные на территории батареи.

Константиновская казематированная батарея была заложена русским полководцем Александром Суворовым в 1794 для отражения вражеских кораблей на входе в Севастопольскую бухту. Батарея защищала город от ударов противника во время первой обороны Севастополя в 1854−55 годах и осады города немецкими войсками в 1941—1942 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, Константиновская батарея была передана РГО на праве безвозмездного пользования в октябре 2014 года.

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