В Москве открылась мультимедийная выставка и пройдет Ночь искусств

Москва, , 12:33 — REGNUM Мультимедийная выставка «Россия, устремленная в будущее» открылась сегодня, 4 ноября, в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозиции в залах выставки будут посвящены проектам в области космоса, информационных технологий, науки, промышленности, транспорта, медицины, экологии и градостроительства.

Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с Ростехом и Министерством промышленности и торговли РФ представит на выставке секцию о промышленности, в рамках которой можно будет познакомиться с ее ключевыми отраслями и экспортным потенциалом.

Как сообщает ТАСС, в экспозиции будут участвовать 14 компаний из разных регионов страны, такие как «Гражданские самолеты Сухого» (основным проектом компании является программа по созданию и развитию самолета Sukhoi Superjet 100), «АвтоВАЗ», «КамАЗ», Группа агропредприятий «Ресурс» и другие.

РЭЦ — это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

Акция «Ночь искусств» проводится в Москве уже в пятый раз. В этот раз в ней впервые примут участие все регионы России, в ее рамках пройдут более 2,5 тыс. мероприятий. События пройдут в музеях, театрах, библиотеках, а также на открытых пространствах.

В частности, по данным «Интерфакса», в Москве более 170 культурных институций будут работать до полуночи, было подготовлено более 350 бесплатных мероприятий. Среди них — ночные встречи с известными деятелями искусств, музыкальные концерты на вокзалах, образовательная программа, дискуссии, спектакли.

На трех вокзалах столицы — Павелецком, Ярославском и Казанском — пройдет премьера спектакля «Черное пальто» по рассказу Людмилы Петрушевской, созданного специально для акции. В 19:00 мск под дебаркадером Киевского вокзала можно будет услышать электронный проект Oligarkh, соединяющий русскую народную музыку и хип-хоп. В 20:00 мск запланированы концерты на вокзалах: Камерный оркестр Тарусы выступит на Павелецком, композитор и пианист Кирилл Рихтер сыграет собственные произведения на Казанском, а на Ярославском скрипач Роман Минц с камерным трио исполнит произведения Шостаковича и Шнитке.

Отдельный блок мероприятий составляет спецпроект, в рамках которого проходит серия «ночных встреч» со знаменитостями. Известные актеры и режиссеры встретятся с гостями акции в Культурном центре ЗИЛ, Центре документального кино Музея Москвы и в музее-заповеднике «Царицыно». Публику ждут ночные беседы и встречи с Алексеем Учителем, Ксенией Алфёровой, Татьяной Устиновой, Гошей Куценко, Максимом Диденко и другими.

Образовательная программа акции, в частности, пройдет в Музее Москвы и будет состоять из серии дискуссий «Три к одному» и лектория. На последнем зрителям расскажут о режиссере и сценаристе Геннадии Шпаликове, о писателях Василии Аксенове и Викторе Драгунском, художнике Казимире Малевиче, композиторе Дмитрии Шостаковиче.

Музеи подготовили программу с творческими встречами, перформансами и концертами. Так, в Мемориальном музее космонавтики состоится встреча — воспоминание о совместном полете на станцию «Мир» летчиков-космонавтов Юрия Романенко и Александра Лавейкина, в Музее Паустовского — перформанс «Воображаемые встречи», посвященный «вымышленной биографии» Константина Паустовского.

В Новой Третьяковке будет представлен специальный проект «Из 1917 в 2017 / Cто лет перемен», посвященный выставке «Некто 1917» и основному проекту 7-й Московской международной биеннале современного искусства «Заоблачные леса». Среди других проектов «Ночи искусств» — концерт-ретроспектива русской классической музыки «XIX век. Русские композиторы», перформанс «Променад — спектакль по Гостиному Двору», тематические экскурсии по средневековой, промышленной и художественной Москве от Музея Москвы.

Вход на мероприятия «Ночи искусств» свободный, на некоторые события необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте акции mos.ru/artnight.