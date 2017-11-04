«Карточный домик» остался без Кевина Спейси

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Американская компания Netflix, которая занимается продюссированием сериала «Карточный домик», приняла решение прекратить сотрудничество с британо-американским актером Кевином Спейси, обвиненном в многочисленных сексуальных домогательствах. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает портал Variety

При этом Netflix собирается продолжить работу с киностудией Media Rights Capital, которая занимается производством сериала «Карточный домик». Вместе обе компании намерены в ближайшее время определить дальнейшую судьбу сериала.

Напомним, политический триллер «Карточный домик» впервые вышел на экраны в 2013 году и быстро набрал популярность. В основе картины лежит одноименное произведение писателя Майкла Доббса.

В сериале рассказывается о судьбе амбициозного сенатора-демократа от Южной Каролины Фрэнсиса Андервуда и его супруги Клэр, которые рвутся к власти над США. Роль Френсиса Андервуда во всех вышедших пяти сезонах играет Кевин Спейси, его супругу Клэр играет Робин Райт.

31 октября производство шестого сезона «Карточного домика» было приостановлено из-за скандала вокруг Спейси. В тот же день Международная телевизионная академияотказаласьвручать ему премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.

Скандал начался с того, что Спейси обвинили в педофилии и сексуальных домогательствах. Актер Энтони Рэпп рассказал журналистам о том, что Спейси приставал к нему в то время, когда Рэппу было 14 лет.

Впоследствии Кевин Спейси извинился в соцсети перед Рэппом за неподобающее пьяное поведение и признался в том, что он «решил жить как гей». Также он сказал, что не помнит об этом случае, который произошел около 30 лет назад.

После этого обвинения посыпались как снежный ком. Спейси обвинили в сексуальных домагательствах не только его партнеры по прошлым проектам, но и многие участники создания «Карточного домика».