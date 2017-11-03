Пятница, 3 Ноября 2017 года
16:53:14 МСК

В Ярославле восстанавливают колокольню Кирилло-Афанасьевского монастыря

Культура

По старым фотографиям

3
В Ярославле восстанавливают колокольню Кирилло-Афанасьевского монастыря
Колокольня Кирилло-Афанасьевского монастыря

Ярославль, 3 ноября 2017, 15:37 — REGNUM  В Кирилло-Афанасьевском монастыре в центре Ярославля восстанавливается колокольня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Колокольня была разрушена в XX веке после закрытия монастыря. Ее восстанавливают в рамках масштабных реставрационных работ на средства, выделенные Ярославской области правительством Москвы.

«Колокольня будет такой, какой она была до разрушения. Ее внешний вид мы восстанавливали по старым фотографиям, это была долгая и кропотливая работа. Это ярусная колокольня в стиле классицизма с легкими элементами барокко. Первоначально колокольня была другой — шатровой, но после образования Ярославского наместничества многие колокольни были перестроены в стиле классицизма», — сказал корреспонденту ИА REGNUM авторпроекта, архитектор-реставратор Вячеслав Сафронов.

Колокольня является частью церкви Афанасия и Кирилла и находится над ее крыльцом. Высота сооружения составит 31 метр. До революции самый большой монастырский колокол весил 2 тонны. Пока что неизвестно, каким будет новый набор колоколов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить