Тайриз Гибсон предложил создателям «Форсажа» выбрать между ним и Джонсоном

Лос-Анджелес, США, , 15:14 — REGNUM Актер и музыкант Тайриз Гибсон, известный зрителям по своей роли Романа Пирса в фильмах «Форсаж» пригрозил, что покинет франшизу, если в будущем фильме будет сниматься Дуэйн Джонсон, его слова передал 2 ноября сайт телеканала CNN.

На одной из своих страниц в соцсетях Гибсон написал, что ему жаль, но если Джонсон появится в девятой части «Форсажа», то Романа Пирса в фильмах больше не будет.

Актеру не понравилось то, что сейчас кинокомпания, принадлежащая Джонсону, по факту контролирует франшизу и определяет, каким должен быть будущий фильм.

Также Гибсона расстроило то, что Джонсон решил сниматься в одном из проектов. Он не уточнил, о каком именно фильме идет речь, но фанаты серии предположили, что он сказал про спин-офф «Форсажа», который выйдет в 2019 году.

После того, как некоторые поклонники Гибсона выразили свою обеспокоенность по поводу его высказываний, актер опубликовал в Instagram видео и сказал, что все в порядке и им незачем о нем волноваться.

Напомним, 5 октября 2017 года Тайриз Гибсон обвинил в переносе сроков «Форсаж 9» Дуэйна Джонсона и продюсера Хирам Гарсия. Это уже не первый раз, когда между актерами франшизы возникают конфликты, ранее, когда снималась восьмая часть, Джонсон обвинил своих коллег в непрофессионализме.

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