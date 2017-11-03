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Sony отказалась выдвигать Кевина Спейси на «Оскар»

Культура

В номинации могут участвовать Марк Уолберг и Мишель Уильямс

Sony отказалась выдвигать Кевина Спейси на «Оскар»
Кевин Спейси

Лос-Анджелес, США, 3 ноября 2017, 13:09 — REGNUM  Кинокомпания Sony Pictures и её дочернее предприятие TriStar Pictures решили отказаться от своих планов по выдвижению Кевина Спейси на «Оскар» за роль в фильме «Все деньги мира», об этом 3 ноября сообщил портал Screen Rant.

Как сообщили изданию Variety люди, близкие к руководству, отвечающему за маркетинговую стратегию картины, Спейси должен был стать главной фигурой рекламной кампании.

Исполняя в данной картине роль миллиардера Жана Пола Гетти, актер вынужден был проходить через серьезные трансформации внешнего облика, его лицо было сильно изменено при помощи грима и протезирующих элементов.

Сообщается, что сейчас руководство Sony решило сместить фокус внимания публики на Марка Уолберга и Мишель Уильямс. Кто-то из этих двух будет выдвинут на получение награды.

Напомним, ранее Кевин Спейси дважды был номинирован на премию Американской академии кинематографических искусств и наук и оба раза выигрывал конкурс.

Первый «Оскар» он получил в 1996 году как лучший актер второго плана фильма «Обычные подозреваемые», вторую статуэтку ему вручили за лучшую мужскую роль в картине «Красота по-американски».

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