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Алек Болдуин извинился за свое поведение с женщинами

Культура

Актер признался, что в прошлом относился к женщинам «очень по-сексистки»

Лос-Анджелес, США, 3 ноября 2017, 12:58 — REGNUM  Американский актер Алек Болдуин извинился перед женщинами за свое поведение, сообщает The Hollywood Reporter.

Он признал, что раньше относился с слабому полу «очень по-сексистки».

«Время от времени я делал то, что делают многие мужчины, то есть не относился к женщинам так же, как к мужчинам», — признался актёр.

По словам Болдуина, он представляет поколение, которое ведет себя подобным образом, но хотел бы, чтобы ситуация изменилась, причем не только в Голливуде.

Таким образом актёр прокомментировал скандал с участием нескольких представителей шоу-бизнеса, которых обвинили в сексуальных домогательствах.

Напомним, скандал разгорелся, когда The New York Times разоблачила американского продюсера Харви Вайнштейна в непристойном поведении по отношению к некоторым актрисам. Впоследствии еще несколько представительниц шоу-бизнеса признались, что тоже стали жертвами домогательства Вайнштейна. Среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

После этого случая в сексуальных домогательствах неоднократно был обвинен режиссер Бретт Рэтнер, а также актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман.

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