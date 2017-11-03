Рособрнадзор лишил госаккредитации два вуза

Москва, , 12:41 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по результатам проведенных проверок лишила государственной аккредитации два российских вуза, сообщили в Рособрнадзоре.

Так, госаккредитации лишились АНОО ВО «Социально-правовой институт экономической безопасности» (Московская область) и АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» (Краснодарский край).

В результате проверки Рособрнадзором с участием Аккредитационной комиссии в этих учебных заведениях были несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух российских вузов — Индустриального института (город Курск) и Московской академии творчества.

Кроме того, был запрещен набор на обучение в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и Академию туризма и международных отношений (г.Екатеринбург) за неисполнение установленных предписаний.

Напомним, приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.

При приостановке или аннулировании лицензии вуз обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения.

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