Дольф Лундгрен празднует 60-летие

Нью-Йорк, США, , 11:49 — REGNUM Сегодня, 3 ноября 2017 года известному шведскому актеру боевиков 90-х годов XX века Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет.

Будущая звезда фильмов: «Рокки 4», «Универсальный солдат», «Разборка в Маленьком Токио» и «Миротворец» родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме. Его отец был инженером, работавшим в должности экономиста в правительстве Швеции, а мать — преподавателем иностранных языков. В семье было четверо детей — Дольф был старшим.

Из-за сложных отношений с отцом будущий актер решил заняться единоборствами и в 1977 году он выиграл титут чемпиона Швеции по карате Кёкусинкай.

После школы Дольф Лундгрен направился в США, но через какое-то время вернулся для того, чтобы пройти срочную службу в армии Швеции. В итоге он попал в подразделение боевых пловцов, получил там серьезную травму, после чего остаток службы провел на берегу.

Затем Лундгрен решил всерьез учиться, в 1982 году он получил звание магистра, закончив Сиднейский университет. Он мог стать доктором наук. Но в этом направлении у него реализоваться не получилось, поскольку в какой-то момент он встретил певицу из США Грейс Джонс, она наняла его телохранителем. У них сложились близкие отношения и Лундгрен уехал с ней в Нью-Йорк.

В один прекрасный момент Дольфу Лундгрену удалось пройти кастинг у Сильвестра Сталлоне и получить роль в четвертой части «Рокки». После выхода фильма он стал знаменитым.

Стоит отметить, что на съемках фильма Сталонне однажды уговорил Лундгрена драться всерьез. Это была ошибка со стороны кинозвезды, поскольку после поединка на съемочной площадке его увезли в больницу со сломанными ребрами.