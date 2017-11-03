Disney выставила кинотеатрам США жесткие условия показа «Звездных войн»

Бербанк, США, , 10:52 — REGNUM Компания Disney выставила сетям кинотеатров США весьма жесткие условия проката фильма «Звёздные войны: Последние джедаи», если условия будут нарушены, кинотеатры должны будут выплатить штраф, об этом 2 ноября сообщил журнал Forbes.

Фильм Райана Джонсона выйдет в США на большие экраны 14 декабря 2017 года. Согласно условиям, киносети должны будут обеспечить картине Disney 65% от общей массы продаж билетов.

Также компания потребовала от сетей, чтобы фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» показывался в их крупнейших кинотеатрах на протяжении минимум четырех недель.

В случае если сети нарушат данные условия, они должны будут выплатить Disney штраф в размере дополнительных 5% от суммы выплат по договору.

По мнению редакции издания, требования Disney не так уж необычны, оно напоминает, что когда в 2015 году на экраны выходил фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы», компания потребовала от сетей обеспечить фильму 64% от общей массы продаж билетов и показывать его в самом большом кинотеатре в течение двух недель.

Напомним, «Звёздные войны: Последние джедаи» является восьмым по счету фильмом в космической саге, сценарий к картине написал сам Райан Джонсон. Главные роли в картине исполнили: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Джон Бойега и Адам Драйвер.

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