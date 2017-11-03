Еще одна женщина обвинила Хоффмана в домогательствах

Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Еще одна женщина, сценарист и продюсер Венди Рисс, обвинила американского актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.

Как рассказала Рисс, это произошло в 1991 году. Сценарист Мюррей Шизгал и Хоффман пригласили писательницу на встречу, чтобы обсудить адаптацию её пьесы для фильма с участием актера. По словам Рисс, которой на тот момент было 20 лет, Хоффман спросил её, была ли у неё ранее интимная связь с мужчиной, которому больше 40 лет.

«Я никогда не забуду — он отходит, разводит руки и говорит: «Это абсолютно новое тело для исследований», — рассказала Рисс.

После этого актер пригласил девушку прогуляться по магазинам в отеле неподалеку, но она отказалась. Позже писательнице сообщили, что Хоффман отказался от сотрудничества с ней.

Ранее американская писательница Анна Грэм Хантер заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Хоффмана, когда ей было 17 лет. По её словам, в 1985 году актёр приставал к ней на съемках фильма «Смерть коммивояжёра», где она проходила стажировку, работая ассистентом продюсера.

Как рассказала писательница, Дастин Хоффман открыто флиртовал с ней, разговаривал о сексе и позволял себе вольности. В ответ на это актёр заявил, что он «очень уважает женщин» и сожалеет, что его действия заставили Хантер испытать дискомфорт.

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