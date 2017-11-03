Hulu намерен создать сериал по фильму «Четыре свадьбы и одни похороны»

Санта-Моника, США, , 10:14 — REGNUM Стриминг-сервис Hulu намерен создать сериал, в основу которого ляжет романтическая комедия 1984 года «Четыре свадьбы и одни похороны», телепроект будет представлять собой антологию, об этом 2 ноября сообщил портал Screenrant.

В роли автора сценария и исполнительного продюсера выступит актриса Минди Калинг, хорошо известная широкому зрителю по своей роли Келли Капур в сериале «Офис».

Также на должность продюсеров назначены такие известные фигуры как Мэтт Варбертон, Ричард Кёртис, Джонатан Принс, Тим Беван, Эрик Феллнер и Ховард Клей.

Производством фильма займутся компании Universal TV и MGM, которой принадлежат права на оригинальный фильм «Четыре свадьбы и одни похороны».

Издание пишет, что повествование сериала будет сфокусировано на группе друзей, участвующих в важных мероприятиях. Каждый сезон шоу будет представлять собой новую арку, в которой зрителям будут показаны отношения одной из пар.

Напомним, оригинальный фильм режиссер Майк Ньюэлл выпустил в 1984 году, сценарий к нему написал Ричард Кёртис. Главные роли исполнили Хью Грант и Энди МакДауэлл.